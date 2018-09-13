川普說滿意救援行動 攝影師超生氣…曝光這張照片打臉

攝影師桑塔納在臉書PO上被閒置一年的救災瓶裝水。（圖擷自臉書Abdiel Santana臉書）

2018-09-13 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕11日下午各社交網站上流傳著幾張「大量瓶裝水」的照片，這些瓶裝水竟然是2017年颶風瑪麗亞（Hurricane Maria）襲擊波多黎各時，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）所管理，是將用來救災的瓶裝水，沒想到經過一年仍原封不動的被放置在停機棚上面，打臉美國總統川普（Donald Trump）11日上午發表了一番對颶風瑪麗亞救援行動的讚許。

綜合外媒報導，這些照片是由一名在波多黎各警察單位中工作的攝影師桑塔納（Abdiel Santana）所拍攝，桑塔納表示，他在去年10月多就已經看到這些瓶裝水，但一年後瓶裝水仍然被閒置在那裡，他非常生氣才會將這些照片公布，他在臉書上寫道：「在颶風瑪麗亞肆虐的情況，我不敢相信這大量的救災瓶裝水從未交付到災民手上，有誰能出面解釋嗎？」

《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，在颶風瑪麗亞襲擊該地區後一年多，用來救災的數百萬個瓶裝水被放棄在波多黎各機場的停機坪上，對此美國聯邦緊急事務管理署的官員哈蒙德（Marty Bahmonde）向媒體證實，瓶裝水是由管理署所管理的，他們將水送到特定地點後便沒有去追蹤運送狀況，因此不清楚它們為什麼沒有被發給災民。

《福斯新聞》報導，川普在11日上午發表了一番引起爭議的言論，他表示儘管一年前颶風瑪麗亞襲擊波多黎各造成約3000人死亡，但聯邦政府在波多黎各所做的救援工作相當好、相當成功，並說對於這次的颶風佛羅倫斯（Hurricane Florence）他的團隊已經「準備就緒」！

美國聯邦緊急事務管理署的疏失和川普的言論引起了不少人譴責，網友紛紛表示政府腐敗、不負責任，參議院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）也在推特表示，颶風瑪麗亞肆虐造成近3000名波多黎各人民死亡與與川普說的「救援成功」完全相反。