川普說滿意救援行動 攝影師超生氣…曝光這張照片打臉

攝影師桑塔納在臉書PO上被閒置一年的救災瓶裝水。（圖擷自臉書Abdiel Santana臉書）

2018-09-13 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕11日下午各社交網站上流傳著幾張「大量瓶裝水」的照片，這些瓶裝水竟然是2017年颶風瑪麗亞（Hurricane Maria）襲擊波多黎各時，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）所管理，是將用來救災的瓶裝水，沒想到經過一年仍原封不動的被放置在停機棚上面，打臉美國總統川普（Donald Trump）11日上午發表了一番對颶風瑪麗亞救援行動的讚許。

綜合外媒報導，這些照片是由一名在波多黎各警察單位中工作的攝影師桑塔納（Abdiel Santana）所拍攝，桑塔納表示，他在去年10月多就已經看到這些瓶裝水，但一年後瓶裝水仍然被閒置在那裡，他非常生氣才會將這些照片公布，他在臉書上寫道：「在颶風瑪麗亞肆虐的情況，我不敢相信這大量的救災瓶裝水從未交付到災民手上，有誰能出面解釋嗎？」

《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，在颶風瑪麗亞襲擊該地區後一年多，用來救災的數百萬個瓶裝水被放棄在波多黎各機場的停機坪上，對此美國聯邦緊急事務管理署的官員哈蒙德（Marty Bahmonde）向媒體證實，瓶裝水是由管理署所管理的，他們將水送到特定地點後便沒有去追蹤運送狀況，因此不清楚它們為什麼沒有被發給災民。

《福斯新聞》報導，川普在11日上午發表了一番引起爭議的言論，他表示儘管一年前颶風瑪麗亞襲擊波多黎各造成約3000人死亡，但聯邦政府在波多黎各所做的救援工作相當好、相當成功，並說對於這次的颶風佛羅倫斯（Hurricane Florence）他的團隊已經「準備就緒」！

美國聯邦緊急事務管理署的疏失和川普的言論引起了不少人譴責，網友紛紛表示政府腐敗、不負責任，參議院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）也在推特表示，颶風瑪麗亞肆虐造成近3000名波多黎各人民死亡與與川普說的「救援成功」完全相反。

  • 桑塔納氣憤得在臉書表示：「有誰可以出面解釋一下嗎？」（圖擷自臉書Abdiel Santana臉書）

    桑塔納氣憤得在臉書表示：「有誰可以出面解釋一下嗎？」（圖擷自臉書Abdiel Santana臉書）

  • 川普11日上午表示一年前颶風瑪麗亞肆虐聯邦政府在波多黎各所做的救援工作相當好、相當成功。（美聯社）

    川普11日上午表示一年前颶風瑪麗亞肆虐聯邦政府在波多黎各所做的救援工作相當好、相當成功。（美聯社）

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