金正恩向人民致謝 韓媒：是想鞏固民心

北韓勞動黨黨報《勞動新聞》報導，領導人金正恩給予日前共襄盛舉建國70週年活動的國內人民與軍人高度評價。（法新社）

2018-09-13 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕《韓聯社》今（13）日報導，北韓領導人金正恩對9日參與北韓建國70週年活動的人民感謝致意，其目的是為團結、鞏固民心，且提振士氣。

北韓勞動黨黨報《勞動新聞》寫道，金正恩認為，建國70週年活動能圓滿落幕，有賴於共襄盛舉的國內人民與軍人，對此給予他們高度評價；並希望勞動黨全黨，及北韓全體軍、民繼續團結一致，努力推進經濟建設，加快革命腳步以提早實現社會主義的偉業。

而該黨中央委員會和中央軍事委員會也感謝表示，當日北韓軍、民共同舉辦如此盛大的閱兵典禮，讓世人見證到我國的尊嚴與強大。

對此《韓聯社》分析，北韓與韓美無核化的磋商進程，讓國內軍隊重要性相對降低，因此朝媒以金正恩名義，寫出對建國活動表示謝意的報導，不僅是為重振士氣，也意在鞏固國內居民內部的團結。

此外有韓媒透露，北韓9日雖輝煌「慶生」，但因國際社會的經濟制裁，導致當局財政緊縮，加上該國糧倉地帶的黃海道發生大水災，國內民生問題更趨嚴重，所以有人民爆料，政府過去每逢5週年節日就會發送大禮包給全國人民，但今年卻有地區連一瓶酒都沒收到。