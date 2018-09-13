見死不救還偷錢！超商店員心臟病發2屁孩趁機開收銀機

2名少年不但對昏倒的凱拉達置之不理，還趁機偷錢。（圖擷取自華盛頓州奧本警察局臉書）

2018-09-13 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州一名超商店員凱拉達（Zarif Kelada）向2名少年收取辣香腸的錢時起爭執，凱拉達情緒激動當場心臟病發，2名少年見狀不但沒求救，還趁機偷錢，凱拉達因此錯過黃金救援時間，生命垂危仍在搶救中。

綜合外媒報導，當地時間8日下午，2名少年在超商中拿了辣香腸就直接吃了起來，凱拉達發現請他們付錢，2名少年不情願，雙方起了爭執，後來其中一名少年才勉為其難付了1美元，凱拉達拿著1美元走出櫃台和他們爭論，過程中氣到當場心臟病發，撞到貨架後昏倒在地。

凱拉達昏倒後沒人求救，其中一名少年還立刻搶走他手中的1美元，另名顧客看了看就離開超商，2名少年也隨之離開，後來2名少年返回超商竟從收銀台偷了178美元和香菸，完全不管凱拉達的死活，3分鐘後才終於遇到好心人叫救護車將凱拉達送醫急救，但因為延誤送醫，凱拉達性命垂危，目前仍在搶救中。

「令人非常心痛」，店長莎拉波娃（Angela Sharapova）表示，凱拉達是一個友善、可靠的員工，家中還有妻子和3個孩子，如果他們能夠及時幫助凱拉達，或許會是完全不同的結果。