奪台灣友邦還不夠...北京可能施壓我「非邦交國」

加拿大籍時事評論員寇謐將指出，中國開始著手打壓台灣的「非官方關係」，北京有可能在這週出手施壓台灣的「非邦交國」。（資料照）

2018-09-13 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）今日舉辦年度研討會，針對中國近來對我邦交國頻頻出手，加拿大籍時事評論員寇謐將（J. Michael Cole）指出，中國開始著手打壓台灣的「非官方關係」，北京有可能在這週出手施壓台灣的「非邦交國」。

根據《中央社》報導，寇謐將今表示，後天可能會有關於「非台灣邦交國」的消息，且北京目的在於威脅更大型的西方民主國家，若它們再與台灣往來，將會受到制裁。寇謐將認為，北京不敢對像美國這樣的超級大國出手，但他提到英國、澳洲及加拿大，擔心在老牌西方民主國家中若有國家向中國低頭，對於台灣維持在國際社會的存在上會有重大影響，必須特別注意。

例如過去在駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林、駐奈及利亞、駐約旦等代表處，自去年起陸續被迫改名，這些國家雖然與台灣無邦交，但原本代表處名稱中的中華民國或台灣，都已改成台北。寇謐將表示，「兩岸關係衝突不只影響兩岸，民主台灣對國際社會是重要的」，他建議台灣應該要有更好的方式向世界闡述這點。