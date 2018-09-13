轉型正義！澳9歲童拒肅立唱國歌 因「完全忽視原住民」

澳洲一名9歲女童哈柏表示，澳洲國歌的歌名指的是前往澳洲的白人，完全忽視了澳大利亞原住民。（資料圖，法新社）

2018-09-13 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名9歲女童不願在唱國歌時起立，因而被學校處罰，在接受當地媒體採訪時，小女孩認為澳洲的國歌「完全忽視了澳大利亞原住民」，因此才用此方式表達意見。此事件在澳洲引起廣泛討論，讓人重新思考轉型正義。

綜合外媒報導，9歲的哈柏（Harper Nielsen）在上週學校師生合唱澳大利亞國歌《前進澳洲美之國》（Advance Australia Fair）時，拒絕肅立唱國歌而被校方處罰。之後哈柏接受澳洲廣播公司（ABC news）採訪，她表示國歌的歌名指的是前往澳洲的白人，而且「我們年輕又自由」這句歌詞，也完全忽視了白人到來之前在這片土地上生活的澳大利亞原住民，她也對表達立場而被處罰這件事感到不滿。

報導指出，早在18世紀英國殖民澳洲前，澳大利亞原住民已在這片土地上生活了數萬年，然而如今在國內卻受諸多不平等困境，除了比其他族群更為貧窮，也造成許多健康衛生與犯罪問題。

哈柏的父親馬克（Mark Nielsen）則表示，抗議是哈柏的決定，但在這之前有找父母討論過，「她爲貫徹堅持自己認為對的事而展現過人勇氣，我感到很驕傲」、「她唯一的希望就是讓人們省思已經制度化的種族主義」、「（哈柏）做這件事背後有深思熟慮過的原因，與人權有關，這跟有小孩子說他不想上數學課是不一樣的」。

昆士蘭教育局表示，校長已經與哈柏的父母討論過這件事，並爲她提供了許多抗議的選擇，例如唱國歌時可以出去禮堂外，或是可以選擇拒唱國歌。「校方尊重學生的意願」

對此，布里斯本原住民社區的長老山姆（Sam Watson）則讚嘆哈柏「聰明而勇敢」，正確的指出這個國家其實並不自由與年輕，「這個小女孩竟可以輕鬆說出這些話，她不相信歌詞的矛盾，因此以自己的方式表達立場，為此我表達祝福」、「每當看到這種年輕人出現時，我都會對國家10到20年的未來產生信心。」

但也有反對聲音出現，澳洲極右派議員寶琳．韓森對哈柏相當不滿，直接稱她為「小鬼」，「竟然有被洗腦的這麼嚴重的小孩，被我看到我會從背後直接踹下去。」