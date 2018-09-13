名劇《人民公敵》遭中國停演 德媒曝完整內幕

德國劇團在中國演出名劇《人民公敵》，不料疑遭當局施壓停演。（路透）

2018-09-13 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕德國劇團近日在中國北京演出易卜生（Henrik Johan Ibsen）名劇《人民公敵》，卻疑因演員與觀眾互動超出預期，被當局緊急取消後續演出，對此德媒刊出專文，披露劇團與中國當局及劇院監管單位角力的完整過程。

《人民公敵》是挪威作家易卜生在1882年完成的知名話劇，描述一名小鎮醫生斯多克芒在發現當地溫泉受工業廢水汙染後向市政府報告，但當局擔心影響小鎮經濟，便壓下他的報告，而當地媒體也協助隱瞞真相，短視近利的市民更對斯多克芒的作為相當不滿，以表決方式宣布他為「人民公敵」。

《德國之聲》刊文指出，《人民公敵》本月6日的北京國家大劇院進行首演，話劇接近尾聲時，台上演員拋出許多開放性問題，獲現場觀眾出乎意料地踴躍回應，更有人高喊「我們也希望有言論自由」、「中國的媒體也不講真話」、「我們的政府一樣不負責任」，讓現場少數較為保守的觀眾捏了把冷汗。

果不其然，國家大劇院負責人當晚便召開緊急會議，要求劇團刪除與民眾對話的部分，同時暫時停止接下來的演出，劇團方面則堅持，不能隨意刪改劇本，堅持保留對話元素。雙方最終達成妥協，將話劇尾聲的互動時間縮減，但保留原本的開放性結尾，再提醒觀眾「此處本應有的對話已被刪減」。

在進行第二場演出時，劇團按雙方協議安排劇情，雖仍保留互動的部分，但比例明顯減少，這次沒有讓觀眾主動發言，演員們也一致緘口，據悉，這項更動獲國家大劇院方面認同。

不料，正當劇團結束北京演出並抵達南京準備下一場演出時，南京蘇州大劇院突然告知「舞台設備發生故障」，將該劇原定的演出喊停。即便劇團方面回應願在缺乏舞台技術的情況下演出，劇院方面仍堅持無法演出，最終就被以「舞台技術問題」取消接下來的所有演出。