溜進女宿猥褻遭退學 男大生抱屈：考上摸個女生就沒了！

中國廣東五邑大學爆出男大生偷溜進女宿並向女生做出猥褻動作。（資料照）

2018-09-13 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕「好不容易考個大學，摸個女生就沒了！」中國一名男大生在微博網上發表一篇文章，內容稱道，日前見舍監不在，迷迷糊糊的進了女生宿舍，由於自己入學兩年卻從未和女生說過話，便藉機偷摸女生的頭髮及胸部，女方通報校方和警察，男大生被退學，但他無法接受甚至到網上訴苦，毫無悔過之意！

綜合媒體報導，中國廣東五邑大學一名男大生，在網上發布標題為《我辛辛苦苦的考大學，摸了一下女生就全沒了》的文章，稱5月26日他隻身潛入女宿，因就學期間從未跟女生有過接觸，覺得自己很不堪、很痛苦，在色慾薰心下便開始找尋下手目標，4號床位的女生，位子上貼滿校園生活的照片，他覺得她生活一定很豐富、「應該不是醜八怪」於是就對該女做出摸頭髮及搓揉胸部等猥褻行為，事情曝光後被學校勒令退學、遭派出所人員帶走，他卻絲毫不見悔意，在網上為自己抱屈。

11日中國廣東五邑大學對此發出情況通報回應，表示學校已通知家長將男大生從派出所領回，家長辯稱男大生患有「焦慮抑鬱症」正在接受治療，目前男大生已經完成退學手續。

《新京報》報導，11日男大生向媒體說，他7日凌晨在網上發表該篇文章，是想表達對退學處分無法接受，辛辛苦苦考上大學卻因摸一個女生而沒了，他表示發表完文章後，隨即在教室內自殺，但沒有成功，更說這篇文章是「遺書」，強調自己並沒有拿憂鬱症當擋箭牌試圖推卸責任。

據了解，受害的女生目前已回到學校中上課，但情緒很不穩定，接近崩潰，已經去看心理醫生了。網友紛紛撻伐男大生的行為，表示「今天敢摸一下，明天就敢性侵，根本人渣」、「真的抑鬱和仗著抑鬱是不一樣的」、「學校開除他一點都不冤啊」，有網友幽默的說：「太扯了，憂鬱症說這個黑鍋它不揹！」