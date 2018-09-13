上海迪士尼成奧客出沒地？ 強國夫妻偷嬰兒車還罵人

偷車女子絲毫沒有歉意，還對失主大聲叫囂。（圖擷取自微博）

2018-09-13 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕上海迪士尼變成中國「妖魔鬼怪」聚集地，先前有毆打迪士尼女員工逃票的「三人」、袒護「鹹豬手」8歲子還反毆受害人的「惡霸媽」，以及集體搶氣球的「遊客黨」，最近又出現偷嬰兒車反罵失主的「野蠻夫妻」。

綜合媒體報導，一名上海網友表示，8日與妻子、好友帶著3歲兒子到上海迪士尼遊玩，他們還推著自家嬰兒車載兒子，但在帶著3歲小孩玩了一處遊樂設施後，發現自己放在嬰兒車寄放點的推車消失了。他們立即連絡工作人員陪同尋找，發現嬰兒車在一對陌生男女的手裡，失主向前詢問，對方竟回，「需要放包，所以就隨手拿走了」、「又沒寫名字，以為公共租的車」。

那對偷車的男女絲毫沒有歉意，態度還非常囂張，還嗆聲，「有孩子了不起啊，我去你媽的！」「哎喲媽呀，我有（孩子），我拿才好呢」、「當我們上海都是吃素的」，偷車女子還擺著囂張嘴臉，一度指著失主鼻子叫囂。

網友紛紛批評，「以後去上海迪士尼記得帶大鎖」、「這是真的不要臉」、「這年頭，做個小偷都能這麼理直氣壯」、「撿來的，我以為沒人要的，這就是不要臉」、「這個套路厲害了，以後我看停路邊的賓士，我也以為沒人要的直接抬走」、「上海迪士尼遊客素質真丟中國人臉」、「不告而拿就是偷啊，這麼古老的道理，還有啥可討論的，又不是你家的」。

上海迪士尼表示，對於園內屢次發生嬰兒車被盜的事件，會向推嬰兒車的入園遊客提前告知嬰兒車停泊處無人看管，需保管好個人物品，如果嬰兒車遺失，園方也會協助尋找。