貿易戰延燒 傳美遞橄欖枝邀中方談判

2018-09-13 04:52

〔中央社〕華爾街日報報導，美中貿易戰延燒之際，華府主動邀中方進行新一輪高階談判，在對更多中國貨品加徵關稅前，給予北京解決美方貿易關切的機會，但中方恐難滿足美方要求。

報導引述知情人士說法指出，以財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）為首的美方高層官員，本週向以中國國務院副總理劉鶴為首的中方代表發出邀請，提議未來幾週再次舉行雙邊貿易談判。美方要求中方派出部長級代表，談判地點可能在華府或北京。

獲悉此事的人士透露，美國總統川普已授權梅努欽嘗試恢復和北京進行貿易談判。其他消息人士則說，華府內部就如何和中方處理貿易問題，意見仍分歧。

美中今年稍早曾進行3輪高階貿易談判，但爭端癥結未解，美國隨後對500億美元中國貨品加徵25%關稅，並將對另外2000億美元中國貨品加徵關稅，川普上週揚言，準備另對2670億美元中國貨品加徵關稅。一旦3波關稅都生效，形同對所有進口自中國的產品加徵關稅。

中國不甘示弱，除對500億美元美國貨品加徵25%關稅，也揚言對另外600億美元美國貨品加徵關稅。與此同時，北京高層恢復魅力攻勢，不再威脅在中國營運的美商，以留住外資，並說服美國企業替中國說話，勸阻川普政府追加關稅。

不過，美中貿易深層分歧猶存。華府敦促中國結構性改革，不再補貼國有企業，讓美商在中國有公平競爭環境，但北京短期內解決這項關切的意願不高。前幾輪談判中方讓步有限，僅願意增加採購美國產品，逐步開放金融服務業。

白宮內部也派系分明。以梅努欽與白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）為首的陣營因擔心貿易戰延燒恐衝擊金融市場，偏好速戰速決。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）則希望暫緩談判，認為追加關稅將讓美國有更多談判籌碼。

其中一名知情人士說，美方邀請中方重回談判桌，反映川普政府部分人士嘗試在加徵更多關稅前，盡可能給中方滿足美方要求的機會。

美中8月在華府舉行中階貿易磋商，中方代表團由商務部副部長王受文領軍，和美國財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）等官員會談，成果有限。知情人士指出，中方代表強調致力履行世界貿易組織（WTO）義務，只為解決貿易爭端提出「概念」想法，與美方尋求的具體方案有極大落差。

報導指出，結構性改革是中方最難滿足的條件。華府指控中方強迫美商轉移技術給中國企業，北京矢口否認。中方官員也以政治與國安因素為由，不願接受美方其他要求，例如讓美國雲端運算企業更自由營運。

美方曾在5月向中方代表列出超過100項要求，中方官員認為其中至少1/5沒得商量。（編輯：何宏儒）