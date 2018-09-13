台灣出席WTO會議獲肯定 日美歐關切食安議題

2018-09-13 03:44

〔中央社〕經濟部次長王美花今天出席世界貿易組織（WTO）貿易政策檢討會議。她表示，各國對台灣高度肯定，但日本、美國及歐盟代表也關切食品安全議題。

台灣在2002年元月以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」名義正式加入WTO，今天是加入WTO後第4次接受WTO貿易政策檢討，由王美花率領行政院經貿談判辦公室、外交部、農委會、財政部、金管會等單位與會。

WTO方面由貿易政策檢討機構主席、貝南駐WTO大使勞羅（Eloi Laourou）主持，歐盟駐WTO大使范亥克倫（Marc Vanheukelen）擔任與談人。由於范亥克倫很少親自擔任與談人，而這次他願擔任對台與談人，顯示歐盟對台灣的重視。另現場約28個會員國提問或發表評論。

王美花接受中央社記者訪問時表示，今天會議進行非常順利，在3個多小時內，前半場出席國家幾乎都在稱讚台灣的進步及金融開放等，特別是肯定台灣貿易便捷化政策及執行。

她指出，今天會員國關切議題包括簡化外人投資審查程序、食品安全應採用國際標準及基於科學證據及簡化農藥殘留容許量的程序、農業進口稅率及漁業補貼、擴大政府採購開放範圍及擴大對低度開發國家產品進口優惠等議題。

王美花指出，針對農藥殘存、漁業補貼議題，台灣說明目前改善及最新情況，例如在打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業方面，台灣不但立法且強化執行，不會給予非法捕漁者補貼。

在食品安全議題方面，中央社記者詢問日本是否有提到開放核災地區食品進口。王美花說明，日本有提到自2011年至今已經7年，全世界許多國家都有開放，盼台灣也能依國際科學標準開放。此外，美國及歐盟也各自對美豬美牛及有機食品標準等議題提問。

台灣方面回應，基於對食品安全的重視，再加上先前曾發生進口改標等風波，對於進口管理比較謹慎，對內一定要經過審慎評估及溝通。

依據會議規則，台灣將於14日會議綜合回應會員提問與評論，屆時台灣方面會視會員發言再說明。（編輯：何宏儒）