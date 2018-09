颶風佛羅倫斯直撲美東沿海 川普：已做好充分準備

2018-09-13 00:45

〔即時新聞/綜合報導〕4級颶風「佛羅倫斯(Florence)」直撲美國東部沿海地區,目前美國大西洋沿岸正遭到侵襲,預計最快13日就會在南、北卡羅來納州的邊界附近登陸,由於佛羅倫斯規模仍在持續增強,目前當地政府已陸續宣布進入緊急狀態,大批居民也開始撤離,美國總統川普則稱政府已充分做好準備。

綜合媒體報導,規模不斷增強的佛羅倫斯颶風正持續逼近美國東部沿海地區,預計當地時間13日晚間或14日清晨就會登陸美國,登陸地點預估在南、北卡羅萊納州的交界處。美國國家颶風中心(NHC)指出,目前佛羅倫斯颶風正以每小時17英里(約時速27公里)的速度持續向西北偏西方向移動,最大持續風速為140英里/小時(約時速225公里)。有專家分析,佛羅倫斯在登陸時可能會變得更加猛烈,除了可能達到5級強度,持續風速也將高達157英里/小時(約時速252公里),除了強烈的風力,也可能導致致命的風暴潮,以及大規模的內陸洪災。

在此影響下,目前包含馬里蘭州、維吉尼亞州、北卡州、南卡州等均已宣布進入緊急狀態,並有近兩百萬居民被撤離,美國總統川普指佛羅倫斯可能是襲擊過美國的最強颶風,但承諾聯邦政府已「準備好」且「有能力」應付颶風佛羅倫斯,他在推特發文時強調「我們做好準備,我們有能力,我認為我們擁有世界上最優秀的人才。」

This morning, a high definition camera outside of the @Space_Station captured a stark and sobering view of #HurricaneFlorence as it churned across the Atlantic with winds of 130 miles an hour. Take a closer look: https://t.co/IWZCzy2ZLV pic.twitter.com/9gIJ8PA8ng