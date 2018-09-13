促進分泌褪黑激素 希臘研究：地中海飲食法有助睡眠

希臘「Harokopio」大學研究指出，採用地中海飲食法能增加人們的睡眠品質並延長睡眠時間。（路透）

2018-09-13 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕希臘雅典的「Harokopio」大學最新研究指出，採用地中海飲食法能增加人們的睡眠品質並延長睡眠時間，使大腦正常釋放褪黑激素促進睡意，研究發布在《國際老年學與老年醫學》（Geriatrics and Gerontology International）期刊。

綜合外媒報導，團隊有鑑於65歲以上老年人不易入睡，因此以他們作為實驗對象，招募6550位逾65歲受試者進行問卷調查，並觀察他們的睡眠品質，記錄參與者打瞌睡頻率、夜間的躁動程度與白天的嗜睡感，發現較少採用地中海飲食法的老年人們，睡眠狀況較差。

研究作者葉諾柯莉亞（Mary Yannokoulia）博士認為，地中海飲食法當中的橄欖、某些魚類和時令水果，都是促進分泌褪黑激素的良好食物，若睡眠品質低落恐造成體內發生炎症或細胞氧化，該飲食法食材中含有的營養素和礦物質已被證明可以預防這些不良反應。

地中海飲食法主要是多食用蔬果類，並以堅果等穀物為主食，魚類為配餐，烹調過程則是使用橄欖油，並對於黃油等飽和脂肪，以及紅肉、加工食品、汽水、糖均呈極低度攝取。

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《國際老年學與老年醫學》期刊