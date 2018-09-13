義大利槍械管制大鬆綁 公民最多可買12種槍

2018-09-13 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕義大利內政部日前向媒體宣布，歐盟第853/2017號決議已正式核可義大利針對1991年武器管制法修正案，義大利也將結束40年來私人購買槍枝的禁令。根據修正案，義大利將成為歐洲第一個放寬槍械限制的國家，公民從9月14日開始，最多可購買12種槍枝。

綜合外媒報導，修法後，義大利公民最多可購買12枝不同種類的槍枝，包含AK47、AR-15等軍用步槍，其中，私人擁有的短槍可配購20發子彈備用，步槍則是10發，持槍許可證有效期5年，到期可延長或廢止。

義大利的新槍械管理法規定，自9月14日起，想購買槍枝者可透過電子郵件向警方和憲兵機關申請許可；只要參加射擊學會和學校、身體健康、精神正常的義大利公民獲得許可，均可申請購買及收藏合法槍枝；而購買槍枝屬個人行為，購買者擁有或購買槍械不用向家人與伴侶報備。

法案也規定，射擊運動員和射擊愛好者購買AK系列步槍和AR 15型自動步槍前，須向有關運動組織和國家射擊運動協會登記，這類槍械禁止帶入公眾場所，只能在專業射擊場所和私人區域使用及收藏。

義大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）對解禁槍械和武器管制和實施新的槍械管理法表達堅定支持。目前在義大利，民間武器如獵槍及運動類槍枝，每年市場銷售額約1億歐元（約35億元台幣），槍枝禁令，每年市場槍械銷售額預計可達到4億歐元以上（約140億元台幣）。