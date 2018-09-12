不是不用功！研究指1/20學童患有「計算障礙」

對於不少不擅長數學的人而言，數學可能一直是個夢魘，但根據1項最新的研究，數學不好可能不是因為不用功，而是因為罹患了「計算障礙」。圖為示意圖。（情境照）

2018-09-12 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕對於不少不擅長數學的人而言，數學可能一直是個夢魘，但根據1項最新的研究，數學不好可能不是因為不用功，而是因為罹患了「計算障礙」，這項病症長期以來都未被重視，許多人可能患有此病卻不自知。

綜合媒體報導，根據英國貝爾法斯特女王大學（The Queen's University）1項最新的研究，研究人員追蹤了2421名年紀不同的北愛爾蘭學齡兒童，其中有108名學童在開始被追蹤前就已被診斷患有閱讀障礙，被確診患有「計算障礙」的孩童則只有1名，但研究人員最後發現，罹患有「計算障礙」的孩童很可能多達112人，顯示這項疾病嚴重地被輕忽。

領導研究的莫桑伊（Kinga Morsanyi）博士表示，「在這個社會中，人們普遍將數學優異視為1種天份，認為不擅長數學是件很普通的事，但假如把『數學』替換成『閱讀能力』，不擅長就會變得不可輕忽」。

莫桑伊博士補充，根據他們的研究結果，患有「計算障礙」的孩童通常較不受重視，患有閱讀障礙的學童得到幫助的可能性是他們的100倍，而罹患「計算障礙」的學童當中，有80%同時伴有其他像是閱讀障礙、語言障礙等等的病症。