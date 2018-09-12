拉斯維加斯高中槍擊釀1死 警方懷疑當地幫派涉案

昨日（9月11日）美國內華達州的拉斯維加斯一間高中發生槍擊事件，導致該校一位學生中槍身亡；目前警方排除隨機殺人的可能，認為這是有針對性的謀殺案，懷疑其中有幫派介入。圖為在校外焦急等待的學生家屬。（美聯社）

2018-09-12 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國校園再傳槍擊案，昨日（9月11日）美國內華達州的拉斯維加斯一間高中發生槍擊事件，導致該校一位學生中槍，送醫急救後仍傷重不治；目前警方排除隨機殺人的可能，認為這是有針對性的謀殺案，懷疑其中有幫派介入。

綜合外媒報導，位在北拉斯維加斯的峽谷泉高中（Canyon Springs High School）在9月11日下午2點39分時驚傳槍聲，雖然當時學校已經放學，但校內仍有400多位校職員與正進行課後活動的學生，當時大多數的學生都在操場上運動，發生槍擊後，校方趕緊將在外活動的學生帶進教學大樓裡保護。

隨後當地警局在同一時間，接到了上百通的報案電話，警方也火速到達案發現場，他們先將學生疏散到體育館進行保護並封鎖校園後，隨即展開調查；警方在校園後方的棒球場發現一名18歲的死者，是該校的男學生，送醫急救後仍不治身亡；經過警方在校內的搜索與調查，並向數位學生採集證詞後，排除了隨機攻擊的可能，認為這是一起針對性的謀殺案，同時也找到了疑似作案的手槍。

學校在當天下午4點45分解除封鎖，讓教職員與學生安全的離開學校；目前警方沒有逮捕任何的嫌疑人，但他們懷疑有當地幫派涉入此案；而校方也發聲明表示，除了哀悼這位死亡的學生外，學校也將啟動輔導機制，對學生與教職員進行心理輔導。