NASA考慮出售火箭「冠名權」 補貼研發經費

2018-09-12 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署也要找贊助？經費永遠不夠用的美國太空總署（NASA），近期傳出開始研議出售火箭「冠名權」的可能性，甚至考慮將「NASA」商標化；但有監督單位擔心，一旦NASA商業化，可能會讓商業利益凌駕於公益性。

綜合外媒報導，日前NASA署長吉姆‧布萊登斯坦（Jim Bridenstine）向NASA的內部監督單位「國家太空諮詢委員會（National Space Council's Users Advisory Group）」提議，稱「NASA是否有可能出售太空船等太空載具，或是火箭的冠名權？」雖然目前美國聯邦政府有規定，禁止政府機關有商業行為；不過布萊登斯坦特地開設一個新的委員會，在「政府核准」的前提下，負責評估「可行的」商業化行為。

有鑑於太空的開發事業有越來越多的機構搶入競爭，像是別國的航太機構，或是民營的SpaceX等航太業廠商；但川普政府向國會提出的「NASA經費」漲幅卻呈停滯狀態，至少在2023年前都不會有增加的趨勢；過去已發生多次NASA因經費問題而取消太空計畫，但川普政府除了考慮取消對國際太空站（ISS）挹注的直接資金，又想要籌建「太空軍」，在NASA經費捉襟見肘的情況下，很難在競爭中獲得優勢。而俄羅斯的航太機構早已進行了商業化，讓NASA的處境更加艱難。

布萊登斯坦表示，NASA必須要擁有獨立且穩定的資金來源，才可保證NASA的計畫不會因經費問題而遭到取消，並保持爭取優秀人才的競爭優勢；但有獨立的政府監督機構擔心，如果NASA商業化，會使它的公益性遭到商業利益排斥，「贊助冠名權的廠商可能會認為，自己有權力能干涉NASA計畫的方向；而身為NASA雇員的太空人若是可以從贊助公司那得到一筆龐大的贊助費，也可能會削弱NASA對太空人的影響力。」