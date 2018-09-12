奶奶挖到未爆手榴彈給孫子玩3年 警方到場全傻眼

2018-09-12 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕這心臟到底有多大？中國蘇州一位老婦，3年前在自家門口挖出一個手榴彈「未爆彈」，還讓自己的孫子玩了3年，嚇死了前來處理的警察。

綜合外媒報導，蘇州吳江警方在9月6日，早上9點多時在外處理完一個案件，正當警察準備離開現場時，突然有位在圍觀的張姓老婦上前請求警方協助，隨後警方跟隨老婦返回她家；結果警方到達張婦家後，張婦拿出一個生鏽的手榴彈，當場將警方嚇傻；張婦稱，她3年前準備要在家門口種棵樹時，在門口挖出這個手榴彈，但是之後她也沒放在心上，就這樣放在家裡，有時還會被孫子拿去把玩。

警方了解來龍去脈後，立刻通知未爆彈處理小組前來支援，並將現場封鎖進行調查，排除是有心人刻意放置的可能性；而未爆彈處理小組現場檢查發現，這個生鏽的手榴彈內部居然填滿火藥，雖然引線已經消失，但是還是有爆炸的可能性，對這樣的未爆彈居然被小孩把玩了3年感到不敢置信，最後處理小組透過機械手臂將未爆彈放入防爆桶後，送至蘇州市廢舊砲彈處理中心，準備與其他危險物一起銷毀。

中國網友發現這個未爆彈玩3年的消息後全都傻眼，紛紛表示「玩什麼不好，非要玩手榴彈？」、「這奶奶不是親奶奶」、「不是一般人玩得起的玩具，玩得起的不是一般人」、「想到我老家這邊也是爺爺撿了個啞彈回來給孫子玩，然後爆炸了」。