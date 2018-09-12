迫害維權人士 聯合國譴責中俄等38國「可恥」

聯合國今天在年度報告列出中國、俄羅斯等38個「可恥」國家，指稱這些國家鎖定受害者和人權鬥士，發動不人道對待、監視、羅織罪名和公開汙名化運動。圖為新疆和田居民在安檢哨前等候安檢。（資料照，美聯社）

2018-09-12 20:43

〔中央社〕聯合國今天在一份年度報告中，列出中國、俄羅斯等38個「可恥」國家，表示這些政府透過殺害、刑求和任意逮捕，報復或恫嚇在人權議題上和聯合國合作人士。

由聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出的年度報告還指控，這些國家鎖定受害者和人權鬥士，發動不人道對待、監視、羅織罪名和公開汙名化運動。

古特瑞斯在報告中寫道：「全世界應感謝這些勇敢人士為了人權挺身而出，他們是應要求為聯合國提供情報，並參與聯合國行動；全世界應確保這些人的參與權受到尊重。」

「懲罰和聯合國合作的個人，是可恥作為；所有人必須採取更多行動，消滅這種行徑。」

被點名的38國中，29國出現迫害維權人士的新案例，19國有不斷或持續迫害案例。

出現新案例的國家為巴林、喀麥隆、中國、哥倫比亞、古巴、剛果民主共和國、吉布地、埃及、瓜地馬拉、蓋亞那、宏都拉斯、匈牙利、印度、以色列、吉爾吉斯、馬爾地夫、馬利、摩洛哥、緬甸、菲律賓、俄羅斯聯邦、盧安達、沙烏地阿拉伯、南蘇丹、泰國、千里達及托巴哥共和國、土耳其、土庫曼和委內瑞拉。

報告指出，政府經常以恐怖主義罪名起訴人權維權人士，或譴責他們和外國實體合作，抑或破壞國家聲望或安全。

報告表示：「（有一個）令人不安的趨勢—國家利用國安理由和反恐策略，作為阻止公眾和公民社會團體接觸聯合國的合理藉口。」

和聯合國合作的女性曾通報面臨性侵威脅，或成為網路中傷運動的對象。聯合國人員常遇到民眾因為太害怕而不敢接受訪談，甚至在紐約或日內瓦的聯合國總部也是如此。

被點名的38國中，有些國家目前是聯合國人權理事會（UNHRC）成員。人權理事會去年通過決議，重申不論是單獨或和他人聯合行動，任何人都有權和聯合國進行不受阻撓溝通。