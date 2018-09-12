辯論歐中關係 歐洲議員挺台指中國霸道

歐洲議會今天通過「歐中關係」報告，呼籲歐盟及會員國全力遏止中國軍事挑釁台灣，歐洲議員更批評真實的中國是霸道國家，正在扼殺台灣，圖為歐洲議會開會的情況。（美聯社）

2018-09-12 20:46

〔中央社〕歐洲議會今天通過「歐中關係」報告，呼籲歐盟及會員國全力遏止中國軍事挑釁台灣，歐洲議員更批評歐盟執委會對中國甜言蜜語，真實的中國是霸道國家，正在扼殺台灣。

歐洲議會今天在總部所在地法國史特拉斯堡舉行全會，會中表決通過由荷蘭籍議員貝柏士（Bas Belder）主筆的「歐中關係」報告，在中國升高打壓台灣之際，報告內文以前有未有的強烈文字指責中國、支持台灣。

這項報告是歐洲議會全會通過的正式立場文件，獲得歐洲議會人民黨團、社會黨團、自由黨團、綠黨黨團及歐洲保守黨團等主要黨團絕大多數議員支持，代表歐洲議會主流意見，對歐盟雖不具法律拘束力，但仍是歐洲議會監督歐盟未來對中關係重要參考指標。

昨天當地晚間9時30分左右，歐洲議會全會先針對這份報告舉行辯論，邀請歐盟外交暨安全政策高級代表茉格里尼 （Federica Mogherini）列席發言，雖然她對近2年北京與台灣對話凍結（ frozen）表達遺憾，及注意到中國在南海擴張、香港言論自由受限、新疆及人權問題等，但也指出歐盟與中國在一些議題上有共同利益，如果歐盟和中國共同努力，會使得世界變得不同。

茉格里尼表示，歐洲與中國有不同看法，但在一些議題上有共同利益，強調歐盟與中國應該針對非洲投資及經貿等方面加強合作，共同解決問題並創造雙贏。

中國在歐洲有龐大影響力，但許多歐洲議員對中國也直言不諱表達批評，其中以歐洲議會對中國關係代表團德國籍的副團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）發言最為強烈，他批評茉格里尼的發言是對中方甜言蜜語（sweet-talking），而他認知的中國是霸道（overbearing）國家，且中國目前正扼殺（strangling）台灣，措辭相當強烈。

而不只包瑞翰，部份在場的歐洲議員也發言力挺台灣，包括葡萄牙藉的葛梅斯（Ana Gomes）、斯洛伐克前外長庫干（Eduard Kukan）及愛沙尼亞藉克蘭（Tunne Kelam）發言時均提到台灣，表示注意到中國對台灣及其在南海相關作為，同意「歐中關係」報告內容所言，要求中國停止對台軍事挑釁，呼籲兩岸維持和平穩定及重啟對話。

這些歐洲議員發言顯示，中國對台灣祭出包括軍機繞台、強迫外國航空公司更名及奪取邦交國行動，已引起國際友台力量聲援。