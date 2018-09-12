好憂鬱... 蓋洛普調查：全球幸福感創10年新低

民調機構「蓋洛普」（Gallup）一份報告指出，2017年全球幸福感創新低，薩哈拉以南的非洲地區最不快樂。圖為非洲中西部國家加彭的人民。（法新社）

2018-09-12 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕民調機構蓋洛普（Gallup）今（12）日公布的一份報告指出，2017年全球幸福感降至10年來最低，中非共和國負面指數冠居全球，伊拉克居次。

綜合外媒報導，蓋洛普調查了全球146個國家和地區的15萬4000多人，了解他們在受訪前一天是否感覺痛苦、憂慮、有壓力、憤怒或哀傷。結果顯示，自2006年首次進行這類調查以來，去年全球情緒負面程度創新高。執行主編尤尼斯（Mohamed Younis）指出，「現在全球集體感受到的壓力、憂慮、悲哀和痛苦，超越我們歷來所見」。

調查發現，有近40%的受訪者經歷憂慮或壓力情緒，比前年調查增加了2個百分點；超過30%的人經歷過身體疼痛、至少20%經歷悲傷情緒，前述2者都比前年各增加1個百分點，有過憤怒情緒的人則維持在20%。

撒哈拉以南的非洲地區最不快樂，該地區35個受訪國家中，有24個國家的幸福感為10年來的最低點，原因大多是動亂癱瘓醫護系統，並導致人民飢餓。

全球最不快樂的國家是中非共和國，大約每4人就有3人表示自己經歷痛苦與憂慮。但富裕國家也不見得比較幸福，大約半數美國人受訪時稱自己感覺有壓力，跟中非共和國的比例幾乎一樣。

在另一組最正向國家的調查中，民眾被問到受訪前一天是否感覺心情充分放鬆、獲得尊重對待、自得其樂或有任何學習收穫等，結果巴拉圭名列第一，葉門和阿富汗墊底。