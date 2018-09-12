加拿大放棄搜救 德歌手自郵輪失蹤恐凶多吉少

德國明星的屈布爾伯克（Daniel Küblböck）日前在加拿大海域失蹤，加拿大海軍10日上午宣布停止搜救行動。（圖片擷取自Daniel Küblböck臉書）

2018-09-12 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕德國流行偶像屈布爾伯克（Daniel Küblböck）日前在加拿大海域失蹤，加拿大海軍10日上午宣布停止搜索。

綜合媒體報導，日前德國流行歌手兼演員、33歲的屈布爾伯克（Daniel Küblböck）搭乘郵輪，從漢堡航行至紐約，卻在9日上午郵輪行經加拿大紐芬蘭（Newfoundland）北方海域時失蹤；據當時船上的乘客說，曾看到有人跳海，之後搜查該船，證實屈布爾伯克失蹤。

加拿大海岸巡防隊（CCG）出動軍艦及軍用飛機，仍未找到失蹤者。該組織發言人於10日上午發表聲明，徹夜搜查後仍未有屈布爾伯克的跡象，且考慮到這個時候海水溫度低，人能夠存活的時間十分短暫，所以做出放棄搜救這個艱難的決定。

屈布爾伯克2002年因德國選秀節目《德國尋找超級巨星》（DSDS）出名，他後來發行了幾首單曲，曾於2005年參與電視實境節目《老大哥》（Big Brother）、2015年德國國標舞競賽節目《Let's Dance》。

儘管情況不樂觀，屈布爾伯克的家人和友人們表示不會放棄希望、等待奇蹟出現，並呼籲媒體尊重他們的隱私，不要再對此事有更進一步的臆測。