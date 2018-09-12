下週文金會 南韓體育部長：擬向北韓提議合辦2032奧運

南韓體育部長都鐘煥今（12）日表示，打算向北韓提議兩韓聯合申辦2032年奧運。（美聯社）

2018-09-12 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅下週將第3度與北韓領導人金正恩會面，南韓體育部長都鐘煥今（12）日表示，打算向北韓提議兩韓聯合申辦2032年奧運。

《韓聯社》報導，將出席日韓中體育部長會議的都鐘煥在東京告訴記者，下週訪問北韓參加第3次「文金會」時，打算向北韓提議讓首爾和平壤兩地共同申辦2032年奧運，以期發展朝鮮半島和平機制。

都鐘煥還表示，想提議南韓、北韓、中國和日本等一起舉辦2030年世界盃足球賽，同時謀求東北亞和平和朝鮮半島和平。他指出，平昌冬奧充分展現了奧運的價值，希望通過體育維護東亞和平。

《法新社》指出，南韓和北韓曾討論共同舉辦1988年夏季奧運會，但因在如何分配賽事等相關活動上出現分歧，最終談判破裂，由首爾單獨舉行這場盛會。

針對即將到來的2020年東京奧運，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）本月表示，他願意與兩韓就共同參與開幕式和以聯隊方式參賽進行討論。

《韓聯社》指出，都鐘煥今日下午將與日方討論東京奧運開幕式兩韓代表團共同入場和擴大聯隊規模的問題。至於如果兩韓奧運聯隊規模變大，金正恩是否會訪問日本，都鐘煥指出，這要由當事國決定，認為應促成兩韓和日本的體育部長會議。