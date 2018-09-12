南韓國家情報院怕惹事 讓柳京餐廳脫北者獲南韓護照

2018-09-12 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕2016年4月，中國浙江省寧波市的北韓柳京餐廳12名北韓籍女員工及男經理許姜日脫北投韓事件，轟動兩韓一時；今（12）日負責調查這項脫北事件的「民主社會律師會」表示，全數人員已獲南韓護照。

《韓聯社》報導，兩年來這群餐廳員工雖已全獲南韓國籍，但多數人卻遲遲拿不到護照，而讓外界質疑南韓政府有侵犯人權之嫌；對此，該律師會指出，起初這群員工申辦護照時，受到南韓國家情報院（NIS）限制而不得申請，所以決定向其提出行政訴訟，及找南韓國家人權委員會投訴，後情報院因擔心事情鬧大，才在本月3日時全面解禁，目前所有人員已獲得護照。

報導指出，過去有拿到護照的脫北者從中國入境北韓，因此南韓當局認為有必要對其出境採一定措施，所以儘管這13名員工已拿到護照，能否自由出境還不得而知。

而《紐約時報》寫道，對於北韓政府來說，在外國工作的北韓人民，可以替政府賺取急需的外匯，因此會挑選一些相對富裕且忠誠的公民前往；而這兩年期間，北韓也不斷向南韓要求遣返上述12名女子。

《紐時》提到，事件發生前，許姜日先在中國與NIS成員見面，協議將上述12名女子帶到南韓，且疑似整件事都是朴槿惠政府默許的。待完事後，許姜日與南韓當局稱女員工們是「自願」到韓，且反駁北韓對他們「綁架」人民的指控；但有女員工則宣稱，當初逃離時，完全不知道目的地即是南韓。

因此，南北韓政府目前仍為「綁架」或「自願」等立場，各說各話，讓外界對於事件始末仍是霧裡看花。