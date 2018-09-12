愛情與麵包難兼顧？男友機上下跪求婚 卻害空姐被開除

2018-09-12 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國多個網站最近熱傳一段影片，某家航空公司的空服員在飛行途中遇上男友求婚，當下開心地接受，乘客也跟著鼓掌祝福，不過事後卻被航空公司炒魷魚；這個結局引起網友熱烈議論，有人支持公司做法，認為這種行為會影響飛安，也有很多人舉出過去實例，無論如何都值得恭喜，覺得這種處分根本是小題大作。

依照中國這些網站上熱傳的內容，26歲的焦姓空姐和男友已交往4年，有天在西安飛往銀川的航班上執勤，起飛後大概半小時，也在飛機上的男友突然解開安全帶，來到焦女面前，拿著戒指和花，單膝下跪求婚，焦女感動落淚，在場的乘客也爲他們鼓掌。

焦女的男友瞞著焦女偷偷買機票坐上這班飛機，精心規劃了這場求婚，雖然受到了同機乘客的祝福，但事後航空公司開除了焦女，因為航空公司認為這樣的行為，引發乘客騷動造成混亂，有影響飛安的疑慮。

有網友認為開除的處罰太過嚴重了，「航空公司太不人道了，人家好不容易追尋到了自己的愛情，就應該給予祝福才對」、「這種行為不值得鼓勵，但是直接開除也未免太不人道了吧？航空公司可以在對他們表示祝福的同時，說明這件事的危害，嚴令禁止以後再有人這樣，不是更好嗎？」

也有網友持反方看法，「活該，開除的對！」、「如果嚴格到要杜絕，真的只能開除。倆核電站操作員在中央控制室表白，也應該祝福嗎？安全第一的職業必須安全第一」、「航空公司的這種做法是對的，畢竟這個點是上班時間就應該做好自己的事情，而不是來處理私事的，這是一種失職的行為」。

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