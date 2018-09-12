中共高壓統治新疆 《環時》總編：相當於經歷一場戰爭

胡錫進形容新疆：「差不多相當於經歷了一場戰爭，一場及時按住了的戰爭。」（圖取自chinesemediawatch）

2018-09-12 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆廣設1300個龐大的「政治再教育」營，強迫穆斯林扔《古蘭經》、吃豬肉，還得學中文並唱愛國歌曲，因而遭到人權團體譴責，但中國關政府則否認。對此，中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進今（12）日於微博發文表示，新疆確實正處於「特殊治理」狀態，還形容是「差不多相當於經歷一場戰爭，一場及時按住了的戰爭」。

綜合媒體報導，胡錫進發文表示，今日的新疆毫無疑問地處於「特殊治理期」，採取了相當嚴厲的管制措施，若非中國強大，中國共產黨在關鍵時刻實事求是，新疆的幹部敢擔當、肯付出，力挽狂瀾，「新疆已經是另一個車臣、利比亞、敘利亞了，至少幾十萬人死於內戰」，並反批異議人士：「別學西方站著說話不腰疼，下次把你帶到新疆住3年村去。不許辭職，不許逃跑。」

胡錫進表示，特殊治理的目的只有一個：「先恢復和平穩定再說，慢慢再向正常治理過渡」。為此，各族幹部群眾都付出了代價，「所有幹部都住村，還要不時住少數民族老百姓家裡，辭職都不讓，因為不得不」。胡錫進更形容新疆：「差不多相當於經歷了一場戰爭，一場及時按住了的戰爭。」

胡錫進更表示，西方對於中國的攻擊沒有道理，因為中國沒有下令阻止民眾自由信仰宗教，只有對少數拒絕接受現有宗教管理體系的信徒出手，因為他們非要搞出「獨立教會」、「地下教會」，並獲得西方輿論聲援，他們要的不是信仰自由，而是與宗教管理體系過不去，要搞「獨立」，成立非法組織性質的宗教團體，「國家怎麼可能不管？」