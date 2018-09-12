吹噓到機場接旅客 中國國台辦還在硬坳

2018-09-12 14:22

〔記者鍾麗華／綜合報導〕颱風燕子4日侵襲日本，大阪關西國際機場關閉，中國卻吹噓派車進關西機場接出該國旅客，更傳出台灣遊客靠著中國幫忙才從關西機場脫困，日本媒體搓破中國的謊言。不過，中國國台辦發言人安峰山今天在例行記者會被問到此一問題時，他仍堅稱，「清者自清、濁者自濁」。台灣同胞在海外無論什麼地方，無論遇到什麼困難，「祖國都是他們堅強的後盾」。

日本「產經新聞」11日報導，中國大阪領事館安排的巴士並未進入關西機場，而且一般旅客被載到對岸的南海電鐵泉佐野站，為避免中國旅客混亂，機場營運公司的巴士才特別將他們載到泉佐野市內的購物中心停車場，由中國準備的巴士接駁前往大阪市區。中國利用日本的天災，向中國國內及台灣進行輿論操作，但事件的核心部分卻與事實相違。

不過，安峰山今天卻表示，看到了島內的相關報導，當時發生的具體情況如何，「外交部和我駐大阪總領事管已經介紹了相關情況，一些當事的台胞也通過社交媒體做了解釋」。

安峰山說，在當時這樣一個危難的關頭，誰在默默地為台胞做事，誰卻在推諉卸責、造謠誣衊，清者自清，濁者自濁。「兩岸同胞都是中國人，台灣同胞在海外無論什麼地方，無論遇到什麼困難，祖國都是他們堅強的後盾，我們都會提供協助」。