要女性放棄節育 坦尚尼亞總統挨批侵犯女權

2018-09-12 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕「有牛、有畜牧能力去養活下一代，那為何要選擇節育？你們只是不想努力養活一個大家庭！」，坦尚尼亞總統馬古弗里（John Magufuli）向大眾這麼說道，此番言論被眾多民眾抨擊，紛紛表示「女性選擇要不要避孕是她們的權利！」

綜合外媒報導，坦尚尼亞總統馬古弗里9日在一次集會上公開發表他對節育的看法，他認為坦尚尼亞不需要節育，說道：「女性應停止這種做法，用避孕措施的人只是擔心他們無法養活多個孩子！」，他感慨的補充，先前他已經在歐洲和其他地方看到了節育的副作用，有一些國家，因為人口下降而逐漸失去勞動力。

據《半島電視台》（aljazeera）報導，10日國會議員姆萬貝（Cecil Mwambe）表示，馬古弗里的發言並不符合國家政策，坦尚尼亞的醫療保險計劃中，一個家庭最多能讓四個孩子受到補助；另有議員恩杜加伊（Job Ndugai）表示，馬古弗里的發言只是建議，並不代表政府立場。

但網友及主張性別平權的人士並不是這麼認為，兩性平等活動家保羅（Petrider Paul）表示，馬古弗里的評論可能進一步破壞女性的生育權利；有網友對此番發言十分憤怒，表示女性選擇是否避孕的權利都記載於非洲婦女權利憲章《馬普托議定書》中，該議定書內容為保障婦女全面的權利，包括參與政治、性別平等、受教權及生育決策的自主權等。

《每日國家》報導，馬古弗里自2015年上任以來爭議政策有不少，包括在2016年實施中小學免費教育後說出：「女性現在可以放棄避孕、可以生更多孩子，畢竟教育費用不再昂貴。」；2017年更在公開場合表示，應該禁止懷孕的女孩回到校園中就學，說道：「倘若我是校長，沒有懷孕的學生能被允許返回學校。」