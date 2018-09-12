環保組織研發新機器 塑膠垃圾可轉為汽油能源

這款機器可將塑膠垃圾轉化為柴油、汽油等可用能源。（擷取自Earthwake）

2018-09-12 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕上世紀石化工業的興盛，間接導致目前日益嚴重的塑膠垃圾問題，有環保組織研發新機器，可以將塑膠袋、寶特瓶及其他塑膠製品轉化為柴油、汽油等能源產物，機器一旦成功量產，將可望改善令科學家束手無策的海洋塑膠垃圾問題。

綜合外媒報導，法國環保組織「地球醒覺協會」（l'association Earthwake）近期研發出一款名為「蛹」（Chrysalis）的機器，並於週一（10日）在法國昂蒂布（Antibes）展示這具由工程師耗時3年打造的原型機。

該組織介紹，「蛹」的運作原理，是將塑膠用品切割後加熱，最終轉化為柴油及汽油，目前的技術已可將1公斤聚乙烯及聚丙烯聚合物，在短短30分鐘內轉化生成650公克的柴油及250公克汽油。該組織指出，獲得的燃料將可用於船、汽車或發電機，直接提供上述機具驅動力。

報導稱，這款機器造價成本為5萬歐元（約新台幣178萬元），「地球醒覺協會」現正積極尋找買家及合作夥伴來開發相關項目，該組織強調，未來3至6個月的研發的階段性目標，是建造更大的機器，可在塑膠垃圾嚴重堆積的區域運行，並從「塑膠海」中獲取運行的能源，達到持續清除塑膠垃圾的作用。