Airbnb民宿被搞破壞 網友嘆：中國客被嫌棄不是沒道理

2018-09-12 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕一名在日本經營出租套房的網友，日前在中國微博網上PO出數張房間遭租客惡意破壞的照片，租客還向房東說道：「這裡不是我家，不需要幫你收拾。」讓房東氣得直呼根本是來搞破壞的。

綜合外媒報導，3名中國大學生租客在Airbnb網站上向該名房東預訂了5日到10日的房間，房東表示，在租客入住前都有先說明入住規定及垃圾該如何處置，但卻在10日，3名租客退房後要清掃房間時，發現房內地板上的衛生紙推成了小山、廁所的衛生紙也是同樣狀況，整個房間散發出難聞的臭味，甚至連租客留言簿上都被寫滿辱罵的言詞，房東氣憤的表示這是他遇過最誇張的租客。

中國《網易》報導，房東向中媒表示，在網上曝光惡質租客的行徑是為了提醒大家出國或出遊都要注意個人的素質，目前他已向Airbnb申請賠償金來修復房間，對此3名租客也在微博上公開道歉表示：「作為大學生，我們承認對於房東的態度太傲慢且幼稚，不過我們意識到了自己的錯誤，並積極的想要補救，現在只是想盡的最大努力解決這件事。 ​​​​​​​​」

對此事件，有中國網友在微博上轉發該則新聞並說：「我在悉尼（澳洲雪梨）經營民宿，各國人都見過，但租客離開過後，房間最髒的竟是自己的同胞，他們從來不知道離開民宿要盡量恢復到原樣。」更表示已經向Airbnb索賠多次，有時候覺得中國遊客被嫌棄不是沒道理；也有網友持不同意見說：「不能從一個人的行為就斷定一個國家國民素質的高低，每個國家都有素質低下的人存在，這是無法避免的。」並補充說，房東曝光租客照片的做法並不妥當。