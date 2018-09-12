人肉狼牙棒？ 男生殖器竟長2.5公分怪角

印度一名60歲男子日前因罹患硬化性苔癬症進行尿道手術，未料術後卻發現陰莖頭部「長角」。（圖翻攝自期刊研究網站）

2018-09-12 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名60歲男子日前因罹患硬化性苔癬症（lichen sclerosus）進行尿道手術，未料術後卻發現陰莖頭部「長角」，且除去後又再長出更長的角，他的陽具瞬間成為「人肉狼牙棒」。

綜合媒體報導，該名男子患有一種名為硬化性苔癬的皮膚病，造成他的陰莖搔癢難耐長白斑，且似已影響排尿功能，遂接受手術。沒想到2個月後，男子發覺下體「長角」，嚇得前往喬治國王醫學大學附設醫院求助，並進行第一次除角治療。

報導指出，男子原以為可以放下心中大石了，可惜天不從人願，1個月後他驚覺陰莖異物「又長回來了」，這一次的長度甚至達到2.5公分，比前一次更還長、呈黃棕色，只好再一次被推進手術室。主治醫師指出，患者「弟弟」上的怪角已清除、傷口癒合良好，並未影響到持久度，長角原因仍待釐清，初步判斷可能是先前尿道手術時，引發的後遺症，嚴重的話恐會影響到日常性生活。

報導提到，另名教授邦克（Chris Bunker）不認為男子的症狀與手術有關，他覺得陰莖長角與硬化性苔癬應有高度相關性。英國皮膚基金會發言人則說，此一情況實屬罕見，「但在印度將更為普遍」。該篇個案研究也被刊登在《英國醫學期刊》。

報導引述，「皮角」（cutaneous horn）是由角蛋白組成的增生型態，可以出現在身體任何部位皮膚，而角蛋白則是蛋白質的一種，構成皮膚頂層，過度生長恐會產生錐體或角狀般腫塊，部分由於罹患性傳染病、皮膚癌前細胞病變、包皮過緊、手術傷疤、放療等所致，但多數並非不治之症。