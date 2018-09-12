南非平均每天57人遭謀殺 警察部長嚇到吃手手

2018-09-12 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，南非暴力犯罪率持續升高，而該國政府昨（11）發布一則官方數據，顯示南非去年逾兩萬人慘遭謀殺，相當於平均一天就有57人死於此。

綜合媒體報導，該項統計是調查2017年3月起一年期間，南非死於謀殺的人數，結果發現，相較2016年的1萬9016人，該國去年就有2萬336人慘遭謀殺，年增率增加6.9％，不僅是謀殺率連續6年正成長，還創下南非自24年前結束種族隔離制度以來，最高人均謀殺率。

「這個統計把我嚇慘了。」該國警察部長希禮（Bheki Cele）表示，現在南非處於太平時期，沒有戰爭，但平均一天卻會有57人遭謀殺，這樣離戰區不遠了。

他抱怨，這項令人咋舌的統計結果，很大一部份是反映前任警察部長「做不好」的關係。

希禮也說：「南非人絕不可能坐視自己每天都有可能遭到劫持、搶劫和殺害的機率。我們得著手改變，讓情況好轉。」

而南非警察首長則緩頰，雖然南非警察人數與去年相比，少了1萬人，且目前全國警方至少缺員6萬2000人，但至少國內犯罪率還未達到無法無天的狀態。

此外有報導指出，南非去年有5萬100起性犯罪案，高於2016的4萬9700起；而現金搶劫案，2017年就發生238起，也高過前年的152起。