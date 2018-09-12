美生命延續公司出大包！ 客戶全身被燒光剩頭顱

美國阿爾科生命延續基金出包，誤將客戶遺體火化，僅冷凍保存其頭顱，此為冷凍休眠示意圖。（擷取自YouTube）

2018-09-12 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕設立於美國亞利桑那州的阿爾科生命延續基金（Alcor Life Extension Foundation）提供「遺體冷凍服務」，待未來科技成熟後會讓客戶再次復活，然而這間公司近期卻誤將一名選擇「保留全屍」客戶的軀體火化，只冷凍其頭顱，客戶的兒子一怒告上法庭，並求償100萬美元（約新台幣3080萬元）。

綜合外媒報導，皮爾哲蘭姆（Laurence Pilgeram）生前是人體冷凍技術先驅，他向阿爾科生命延續基金支付數十萬美金的費用，選擇「全身冷凍」的保存形式，期盼在未來科技進步後得以復活。他3年前因心臟病發去世，終年90歲，遺體隨後被依約進速送至阿爾科生命延續基金進行處理，不料卻出了問題。

皮爾哲蘭姆的兒子克特（Kurt Pilgeram）表示，父親過世兩週後便收到阿爾科生命延續基金寄送的包裹，打開一看發現是父親的骨灰，才得知該機構誤將本應全身冷凍的父親執行首軀分離術，僅將頭顱冷凍，其餘肢體則火化處理。他表示，父親生前明示不願接受頭顱冷凍術，指責該機構已違背客戶意願做出不可逆之舉，將對方一狀告上法院。

目前本案已進入司法程序，雙方律師將在明年1月前閱讀所有文件，其後將擇期開庭。據悉，皮爾哲蘭姆是阿爾科官方公布的第135名客戶，他花費約20萬美元（約新台幣616萬元）執行遺體冷凍保存術，期盼未來科技進步時再行復活，而相關款項將可透過人壽保險、現金、信託基金或以年金形式支付。