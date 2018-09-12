加泰隆尼亞「911國慶日」 百萬人吶喊獨立！

數百萬人參與遊行。（法新社）

2018-09-12 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙的加泰隆尼亞州去年10月舉行獨立公投，遭到馬德里政府強力鎮壓，最後功敗垂成。今年獨立聲浪再起，當地時間11日，有上百萬加泰公民聚集在巴塞隆納慶祝「911國慶日」，高喊加泰隆尼亞獨立。

綜合媒體報導，加泰民眾身穿紅色襯衫，並拿加泰隆尼亞旗抗議，要求當局釋放9名被關押的獨派領袖。加泰隆尼亞的領導人托拉（Quim Torra）也鼓催民眾參加國慶日遊行，他也對民眾宣布「我們正開始無止盡的遊行。」

報導指出，1714年的9月11日下午5點14分，是巴塞隆納被西班牙攻陷的日子，從此加泰區的自治地位被褫奪，直到1980年加泰隆尼亞議會正式把9月11日訂為「國慶日」。

此次「國慶日」遊行是加泰隆尼亞自去年10月1日舉行獨立公投、10月27日單方面宣布獨立以來，首次有大型集會活動，上百萬人熱情參與。有一名老人對《路透》表示，將繼續這場戰鬥，只要她還能為孩子和孫子而戰，將會使他們的生活更加美好。

另外，根據7月份一項民意調查顯示，46.7%的加泰羅尼亞人支持獨立，44.9%的人反對。

民眾排字高喊獨立。（路透）

民眾穿上加泰隆尼亞配色。（歐新社）

遊行人數壯觀。（路透）

民眾搖旗吶喊。（法新社）