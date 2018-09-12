球星「跪國歌」風波擴大… 美1市長下令封殺Nike！

「跪國歌」球員卡帕歷克在美國引起極大的爭議。（法新社）

2018-09-12 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國運動品牌Nike因讓近期爭議性極大的美式足球員卡帕歷克（Colin Kaepernick）主演30週年廣告，引起不少民眾不滿，卡帕歷克於2016年賽前演唱國歌時「單膝跪地」來抗議美國有色人種和少數族裔遭受歧視等不公平待遇，造成極大爭議，據外媒報導，美國肯納市（Kenner）市政府傳出要封殺Nike，不讓其在公開體育場所中販賣。

綜合外媒報導，美國民權活動家肖恩金（Jeffery Shaun King）9日在推特上發布一份聲明，聲明內容是肯納市長班贊（Ben Zahn III）所簽屬的聲明規定，上面寫道「在任何情況下，都不得在肯納市的公開體育場所中購買Nike產品或任何帶有Nike標誌的商品，除非得到市府公園和休閒部門的長官許可才行。」

《今日美國》 （USA Today）報導，班贊在１０日發聲明回應，表示他這項決定是「為了保護美國納稅人的錢免於被用於政治活動。」政府不會讓納稅人的錢被用來宣傳公司或個人政治立場。

這項決定似乎沒有得到當地政客的支持，據《獨立報》報導，美國市議員卡羅爾（Gregory Carroll）在臉書上表示，他對於班贊的聲明毫不知情，並說道：「我的立場和肯納市的決定是相反的，因此我會堅決反對這個決定，並將會與市長其他相關成員會面，討論取消該規定。」；新奧爾良市長（LaToya Cantrell）也表示反對，他說：「正如我上任以來一再強調的，要以包容及接納來對待所有人民，但班贊市長做出的決定和這些價值觀並不同。」

《新奧爾良新聞》（WDSU NEWS）報導，仍有居民支持班贊的決定，居民約瑟夫薩卡羅（Joseph Saccaro）表示，他認為這是正確的決定，Nike會獲利的主因是因為卡帕歷克跪了，他更強調：「人民應該尊重國旗。」