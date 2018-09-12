回顧17年前911事件 美檔案局照片透露小布希第一反應...

小布希離開空軍基地後，在空軍一號上與副總統錢尼通電。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

2018-09-12 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國911攻擊事件至今已17週年，這場災難造成近3000人死亡，且至今仍有當時投入救難的警消及鄰近的民眾，因罹患慢性病陸續病逝，這也是自二戰珍珠港事件後美國本土受創最為慘烈的一次。

2001年9月11日，恐怖組織「蓋達」計畫性挾持4架民航機，第一、二架前後衝撞美國紐約世貿中心雙子星大樓，除了兩棟大樓與周邊建物倒塌、損毀外，更造成機上與建築物內近3000人罹難。

第三架飛機則在上午9點37分，撞上了位於維吉尼亞州的五角大廈西側，進而引發大火。此區也因正對直升機坪入口，容易成為攻擊目標，因此在1995年發生的奧克拉荷馬城爆炸案後，官方便針對該區進行工程改造，使得當時留在區內辦公的員工人數較少，但仍造成100多人死亡，加上班機上的乘客共有184人喪生。

隨著時間撫平傷痛，官方陸續公布事件發生時的各項資訊與照片，美國國家檔案和記錄管理局於2016發布一系列時任總統小布希（George W. Bush）在得知遭攻擊後的第一反應與應變措施。

911發生當下，小布希正在佛羅里達州Emma E. Booker小學與學童交流。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

小布希正在聽取維安情報時，一旁幕僚指著世貿大樓遭撞的電視新聞報導。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

小布希一邊聽電話一邊回頭觀看新聞報導。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

小布希在聽到新聞報導後忙著作筆記。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

小布希在空軍一號上撥打電話。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

在小布希講電話時，資深官員們聚集在一旁討論。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

小布希一一向副總統、紐約州長、FBI局長與白宮幕僚長通電。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

小布希在空軍基地與幕僚商討對策。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

小布希與幕僚、軍方進行視訊會議。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）

小布希為電視演說做事前準備。（圖片取自美國國家檔案和記錄管理局）