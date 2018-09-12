「不是我家，不需要收」中國遊客垃圾炸滿日本民宿

3名中國女遊客入住日本民宿，離開時卻留下大量垃圾。（圖擷取自微博）

2018-09-12 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕3名中國女遊客透過短期出租平台愛彼迎（Airbnb），在日本租了一間中國人開的民宿，但離開時卻留下大量垃圾，並在留言簿上留下侮辱性的語言，並畫下大便的圖樣。民宿老闆將此事件PO到社群網路後，女遊客還留言批評，「這裡不是我家，我不需要給你收拾」、「我們是來花錢住的不是來打掃的」。

綜合媒體報導，民宿老闆透過Airbnb租給3名19歲中國大學生，卻在這人退房後，進到屋內進行清掃時，發現被扔滿了大量垃圾，瀰漫著臭味，廁所和地板上都堆滿不少的衛生紙，馬桶蓋上還放了一張椅子，流理台上有塑膠袋，房間的桌子上堆放著飲料罐和廢棄的紙盒。民宿老闆事發後連絡這3名大學生，雙方還發生言語爭執。

老闆在微博PO出照片和描述事件，並向Airbnb投訴，要求女學生索賠6666日圓（約新台幣1866元）。女學生竟在老闆的微博上留言批評，稱「我們是來花錢住的不是來打掃的」、「這裡不是我家，我不需要給你收拾」，還說自己很「愛國」。

女學生後來接受媒體訪問時表示，她們願意向民宿老闆道歉並給予賠償，會將以子放在馬桶上面，是因為空間太小，方便出入才將椅子放在馬桶上。女學生還說，老闆將她們的訊息曝光後，引來眾多網友的「口誅筆伐」，並接到許多騷擾電話。這3名女學生已經向民宿老闆聯繫，目前雙方還在溝通。