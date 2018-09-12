川金二會 前美官員提醒勿重蹈覆轍

2018-09-12 05:12

〔中央社〕前國務院亞太首席副助卿李維亞今天說，美國總統川普應避免重蹈覆轍，真要與北韓領導人金正恩二度「川金會」，前提應包括要求北韓提出非核化具體時程表及細節。

美國國家廣播公司（NBC）報導，美方官員及情報機構的消息人士指出，北韓今年可能製造5到8個新核子武器，而平壤當局在歷史性「川金會」後，極力隱藏相關核設施活動，預估至少蓋了一個能儲存核彈頭的設施。

就在美國媒體引述消息報導北韓仍在研發核武前，白宮昨天證實，金正恩致函川普，要求二度「川金會」，白宮正與北韓協調中，這讓過去曾多次與北韓交手的李維亞（Evans Revere）很憂心。

華府智庫卡內基國際和平基金會上午舉行研討會，李維亞過去在國務院服務期間，曾派駐南韓，也是北韓事務專家，他在會中提到，金正恩的目標有兩個，一是改善與美國及南韓的關係，一是保有自己的核武能力，然而，對美國而言，與願意「非核化」的北韓改善關係，才是美國的利益。

他尤其提醒川普不要「為了會面而會面」，更別在毫無準備下就急於展開二度「川金會」，重演新加坡的錯誤，他說，應避免讓美國總統的名譽與聲望在一場毫無結果且失敗的峰會中受損，「但很不幸地，這正是我們從新加坡（川金會）看到的錯誤」。

李維亞指出，有些具體要求及標準應在第一次峰會就提出，尤其是應要求北韓承諾在非核化上要做什麼及不做什麼，其他具體事項還包括北韓棄核的時程表，並要求平壤展示現在究竟在哪些地點有什麼樣的核設施、擁有多少鈽及鈾、多少個核彈頭以及他們打算多久才能讓國際專家進入北韓，審視相關核設施。

他表示，「美國在第一次峰會時就該做這些功課了，但證據顯示，（川普政府）沒這麼做」，這也反映在「川金會」後的聯合聲明中，顯然是北韓主導了聯合聲明的措辭，而非美國。

川普和金正恩當時簽署的聯合聲明中指出，北韓承諾將致力完成「朝鮮半島的非核化」，兩國也將合力營造朝鮮半島持久且穩定的和平。這份聲明對北韓在何時、以及如何放棄核武，隻字未提，關於「非核化」的表述則全部都是以朝鮮半島為主詞，而非北韓。

李維亞更提醒，要去細看不久前訪問平壤的青瓦台國家安保室長鄭義溶轉達的金正恩談話，金正恩提到「期盼」川普的第一個總統任期內實現半島非核化，並終止敵對狀態，他說，這是金正恩的願望、而非承諾，且很明顯地，美國與北韓要的不同。

他說，北韓一直希望終止敵對狀態，這包括解除美國與南韓的軍事同盟、撤銷對南韓的核保護傘以及撤除駐南韓美軍，但他不認為美國準備這麼做。

然而，李維亞表示，他對美國與中國及南韓討論宣布結束韓戰、簽署和平條約持開放態度，但前提是這得要北韓在朝向「非核化」上拿出具體作為。（編輯：陳政一）