巴黎美髮美容世界盃 台灣隊獲3金2銀3銅

2018-09-12 04:12

〔中央社〕世界美髮組織（OMC）舉辦2018年美髮美容世界盃，台灣團隊拿下3金2銀3銅，不僅專業人士奪牌，初出茅廬的在學學生整個夏天密集訓練，日日忙到深夜，也拿下出色名次。

世界美髮組織於9日、10日在巴黎舉辦美髮美容世界盃（OMC World Cup），這是美髮美容界最重要的國際獎項之一，今年有48國參賽，台灣美髮美容界專業人士及相關科系學生均前往參加。

駐法代表處表示，台灣團隊合計獲得3金、2銀、3銅，尤其在資深女士夢幻髮型項目表現傑出，金銀銅3獎由代表台灣的吳芷霖、鄭長安和羅慧娟囊括。

台南應用科技大學美容造型設計系學生翁女婷首度參賽就在男子技術類創意項目奪金，帶著中華民國國旗上台領獎。

出身高雄的翁女婷自高中開始學習美髮，至今已有4年時間，她小時候就喜歡替母親和姊姊綁頭髮做造型，對這個行業的興趣很早萌芽，為了這次比賽，她兩個多月來，晚上都練習到超過11時的深夜。

她接受中央社記者訪問時說：「就算很累，只要覺得在做自己喜歡的事，就還是想要堅持下去。」

同樣在台南應用科大美容造型設計系就讀的賴姿儀於青年組女子技術項目獲得第5名。她的母親從事美髮業，培養了她對這個行業的興趣，高中時期就與同學互相比賽、砥礪技術，然後開始參加各項競賽，測試自己的手藝。

她受訪時說，為了參加世界盃，自7月以來，一週7天都在教室裡練習，沒有娛樂、也不回家，雖然首度參賽就得名，但覺得成績還可以更好。賴姿儀給自己設定的未來目標相當明確，她希望成為設計師，擁有個人事業，達到「驚人數目的業績」。

除了競賽外，OMC台灣總會會長陳德雄以及在萬能科技大學執教的林明惠，在8日舉行的年會中，分別獲得2018年OMC大使獎和2018年OMC卓越成就獎。

為恭賀台灣選手的成績，總統蔡英文、副總統陳建仁發送賀電，由駐法代表吳志中代轉。（編輯：陳政一）