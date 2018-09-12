911事件17週年 川普向聯合航空班機英雄致敬

2018-09-12 02:20

〔中央社〕美國總統川普今天讚美聯合航空93號班機（United Flight 93）上的乘客，在2001年9月11日與劫機者搏鬥，拯救無數生命，並稱飛機墜落的田野為「美國反抗」的紀念碑。

川普在紀念911恐怖攻擊事件17週年表示，舉國與當天失去摯愛親人的家庭成員同感悲傷。劫機者當天攻擊紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙子星大樓（Twin Towers）和華盛頓的五角大廈。

川普表示：「我們一起為在雙子星大樓、五角大廈以及此處賓州田野被偷走的父母、兄弟姊妹和子女哀悼。」

「我們向他們的犧牲致敬，並誓言面對邪惡時絕不退縮，竭盡所能確保美國安全。」

聯合航空93號班機當時正從新澤西州紐瓦克（Newark）飛往舊金山，乘客衝進駕駛艙，企圖從劫機者手中奪回駕駛艙控制權，導致飛機墜落田野，但也阻止劫機者以飛機衝撞另一個目標。這個目標據信位於首都華盛頓。

93號班機乘客的家人，高聲念出40名罹難乘客和機組員的名字，有些人聲音哽咽。紀念鐘聲響起。

川普和妻子梅蘭妮亞（Melania）由華盛頓前來聯合航空93號國家紀念館（Flight 93 National Memorial），眺望飛機墜落田野，沈思片刻。

川普談及乘客和機組員時表示：「他們登機時，彼此素不相識，卻成為真正的英雄，攜手進入永恆。」

「這片田野目前是美國反抗的紀念碑，這座紀念館現在向全世界傳達一個訊息：美國絕不會向殘酷暴行屈服。」

紐約和華盛頓也舉行紀念儀式。這起蓋達組織（al Qaeda）發動的攻擊，造成近3000人喪生。