俄國展開規模空前軍演 中國派兵參與受矚目

2018-09-12 00:38

〔中央社〕俄羅斯今天展開號稱是歷來最大規模的軍事演習，出動約30萬部隊展示軍力，中國軍方也派出數千部隊參加。北大西洋公約組織（NATO）譴責這是為「大規模衝突」作排練。

俄國總統蒲亭正在遠東地區城市海參崴（Vladivostok）主持一項經濟論壇，中國國家主席習近平也是與會貴賓之一。蒲亭在會議結束後料將視察這次為期一週的「東方2018」（Vostok-2018）演習。

俄國國防部公布影片，顯示軍車、軍機、直升機和軍艦部署就位，準備展開演習。演習地點涵蓋俄國9處軍事訓練場，以及日本海、白令海和鄂霍次克海等3處海域。

俄國參與演習的有約30萬部隊、3萬6000輛軍用車輛、兩支艦隊的80艘艦艇和1000架軍機、直升機和無人機。俄軍將推出所有最新軍備，包括可攜帶核彈頭的伊斯坎德飛彈（Iskander）、T-80和T-90型戰車以及蘇愷34和35型戰機。

中國也派出約3500名部隊參加。

蒲亭今天在海參崴的論壇與習近平會晤時，盛讚中俄間日益密切的關係。他說：「我們在政治、安全和國防方面都有可靠的關係。」

中國與俄國以往曾聯合進行軍演，但規模都沒有這次這麼大，這次演習顯示雙方軍事關係更為密切，但也提醒北京當局，俄國能夠而且已準備好捍衛人口稀少的遠東地區。

進行演習的主要訓練場遠在首都莫斯科東方約5000公里，意味演習將受到日本、南北韓、中國和蒙古密切注意。

分析家表示，由於演習地點距離中國和蒙古邊界很近，加以規模龐大可能令鄰國視為威脅，因此俄國必須邀請兩國參加。

也有專家認為，中俄兩國和美國的關係近來都趨於緊繃，這次演習是要對美國傳達訊息。

智庫卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）主任崔寧（Dmitri Trenin）曾是俄國陸軍上校，他表示：「俄國舉行東方2018演習，是要傳達一項訊息，就是美國是潛在敵人，中國則是潛在盟友。」

他又說：「中國則藉由派遣人民解放軍與俄軍一起訓練發出訊號：美國的壓力逼得中方與莫斯科發展更密切軍事合作。」

共同社則報導，軍事專家指出，這項軍演意在加強俄軍快速反應能力，以因應在東北亞開展活動的美軍，以及被俄國視為最大軍事威脅的北約組織。