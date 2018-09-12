提醒小心應付華府 比爾蓋茲 ：札克柏格欠我一個人情

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日表示，臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）欠他一個人情。（美聯社）

2018-09-12 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日表示，臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）欠他一個人情，因為他向札克柏格分享了他在1990年代的所犯下的錯誤，提醒他小心應付美國政府，不要惹怒華府的政客。

《CNBC》報導，《紐約客》最近一篇關於札克柏格的文章提到，蓋茲已成為這位臉書創辦人的導師。事實上，這2人有不少共同點，包括都從哈佛大學輟學去創立自己的公司，還同樣為公司的行為到國會作證。

蓋茲在20多年前曾就壟斷問題到美國參議院作證，他告訴參議員，「電腦軟體行業沒有被破壞，因此沒有必要去修復」。據蓋茲回憶，他因為這番語帶挑釁的言論，導致與美國司法部纏訟長達3年。

所以，蓋茲告訴札克柏格要留意華府，「我說，『馬上去那裡成立一個辦公室吧』」，札克柏格後來也照建議做了。對此，蓋茲說，「他欠我一個人情」。

報導指出，札克柏格今年4月為臉書洩漏個資一案赴國會作證，由於許多參議員並不熟悉臉書的運作方式，許多問題都沒有涉及用戶隱私權，讓札克柏格盡管需要回答數十個問題，仍可在作證時保持優勢。