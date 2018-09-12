實況主直播中 老媽亂入：你T恤女孩的奶奶滿出來了！

母子兩人的互動讓觀眾笑翻。（圖擷取自Twitch）

2018-09-12 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名實況主播日前在Twitch上開實況時慘遭老媽亂入，老媽覺得他T恤上的女孩圖案穿著太暴露，因此大喊：「天哪，他們的奶奶都滿出來了！」讓這名實況主播尷尬地說「老媽去找點事情做，別來打擾我！」

知名實況主播trihex本月9日在Twitch頻道上開直播過程被老媽亂入，當媽媽開心地與觀眾互動時，突然有人嘲笑trihex身穿的T恤，於是這名媽媽好奇地看著這件印有女生的衣服問道：「T恤上的女生胸部露出來了嗎？」讓trihex支支吾吾的回答：「噢......每個女生都有胸部。」沒想到老媽再看清楚衣服上的圖樣後誇張地大喊：「麥可（Michael，實況主播的本名），她們的胸部快撐爆衣服了，我的天哪！」

媽媽誇張的言行也讓trihex尷尬喊：「我在工作，妳去找點事情來做啦！」而這名老媽也逗趣的向觀眾道別說：「各位掰啦，我兒子在趕我走了。」

而母子有趣的互動也讓正在收看直播的觀眾笑翻，紛紛留言「媽媽的語氣太好笑了」、「LOL（laugh out loud，大笑）」、「被老媽發現囉！」

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