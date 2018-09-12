白天昏昏欲睡？美研究：睡眠不足失智風險恐增3倍

2018-09-12 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國約翰．霍普金斯大學布隆博格公共衛生學院（JHSPH）最新研究指出，白天若感到昏昏欲睡要當心睡眠不足的潛在風險，得到阿茲海默症的風險恐比常人要高出3倍，研究發布於牛津醫學期刊《睡眠》（Sleep）。

綜合外媒報導，科學團隊參酌1項始於1958年的長期研究，涉及數千名實驗參與者，分析他們的睡眠品質問卷回答，再從這些當時的志願者中找到123人進行16年的追蹤研究，並對他們的大腦施以正子斷層掃描（PET），觀察腦部與失智症呈正相關的β澱粉樣蛋白斑塊堆積情形。

研究發現，白天感到昏昏欲睡的人，大腦中β澱粉樣蛋白斑塊堆積比起其他人多出3倍，將壓力、失眠等狀況納入考量後，此風險仍高出2.75倍，β澱粉樣蛋白斑塊堆積被認為會發生失智風險，布隆博格公共衛生學院斯皮拉（Adam P. Spira）博士指出，目前尚不清楚為何白天嗜睡會導致β澱粉樣蛋白斑塊堆積。

斯皮拉指出，1種可能性是白天嗜睡會導致這種蛋白質在大腦形成，根據過去的研究，更好的解釋是各種因素導致的睡眠不足引發此狀況，但目前仍有待更多研究確定β澱粉樣蛋白斑塊的確切形成機制，由於失智症目前沒有治癒方法，只能加以預防，「睡覺可能是幫助預防失智症的1種方法」。

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牛津醫學期刊《睡眠》