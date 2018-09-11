成都與北京皆發生老兵維權 要求當局保障退休軍人的待遇

中國退役老兵昨日（9月10日）再度發起維權行動，分別在北京與四川省政府展開維權示威，他們主要的訴求是要求政府保障退伍軍人基本的生活所需，以及提高他們的工資待遇。圖為四川老兵的維權活動。（圖擷取自《大紀元》）

2018-09-11 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國退役老兵昨日（9月10日）再度發起維權行動，分別在北京與四川省政府展開維權示威，他們主要的訴求是要求政府保障退伍軍人基本的生活所需，以及提高他們的工資待遇；不過當局也調派了大量警力進行阻擾，雙方爆發衝突，網上的消息同時也全面封鎖。

綜合外媒報導，這次發動維權活動的老兵組織，分別為逾5000多名的河北老兵與被稱為「川軍」700至1000名四川老兵；昨天（9月10日）有超過5000多名來自河北的退役軍人，聚集在北京的退役軍人事務部，向當局提出訴求，另外也有數百人聚集在中央軍委信訪大院前，甚至還有數十位老兵在中南海的圍牆外靜坐抗議，而當局也調派大量的警力前往現場維穩。

另外四川成都也在同一天發生老兵維權活動，約700至1000名四川老兵也在昨日突然發動維權活動，他們聚集在四川民政廳外，要求政府保障退伍軍人基本的退休福利，並提高薪資待遇，並呼出了「嚴懲腐敗」、「還我編制」、「誓死維權」等口號；不過在遲遲沒有當局首長出來回應後，老兵決定轉向四川省政府繼續進行維權活動，途中有大量警力前來阻擋他們，甚至對他們噴灑辣椒水；最後是在四川省一位副省長出面回應，會在24日前答覆老兵的訴求後，維權活動才在9月11日凌晨2點漸漸散去。

不過針對這2起維權的消息，全被當局「和諧」；但有成都的民眾分析認為，當局也不太敢與老兵有太大的衝突，就怕這些老兵會引發軍隊譁變，所以目前都是用「紅蘿蔔與棒子」的策略。