退伍老兵抗議示威猶如六四 中國以辣椒水無情潑臉

2018-09-11 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國再度爆發退伍老兵抗議，10日分別有成千上百的退伍軍人在北京和四川等地發起抗議活動，當局調動大批警力，與抗議老兵起了激烈衝突。

綜合外媒報導，上千名的退伍老兵為了維護個人退休權益，成群結隊前往四川省民政廳請願。官方起先答應出面商談，老兵們空等一整個早上，卻始終不見任何人現身，便轉往四川省政府。

在路途上，老兵大喊著，一路上高喊「嚴懲腐敗」、「還我編制」、「誓死維權」。接著抗議隊伍遭到數百警察和國內安全保衛人員的圍堵、阻礙，老兵們數次突破維穩人員的防線，兩方人馬發生激烈衝突，漸漸地演變成暴力事件，警察更以辣椒水回敬，使得許多老兵痛罵。

不僅是四川，北京有數百名老兵也分別至退役軍人事務部、中央軍委信訪大院抗議；也有數十名老兵坐在北京中南海的「紅牆」外靜坐抗議，他們的訴求都一樣，希望當局能提升退伍老兵的工資待遇，保障他們的基本生活。

今天四川成都，老兵维权。 pic.twitter.com/l61JxbH8wf — yao Jianqing （@YJianqing） 2018年9月10日