反映3年無果 督察一來「30小時」搞定 反差效率讓民眾傻眼

2018-09-11 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省的泰安過去在自來水工程竣工後，管線鋪好了卻一直沒有水流動，當地民眾向當地政府反映了3年都沒有結果；結果日前中國國務院的督察人員來巡視後，30個小時後馬上就通水，如此反差的效率結果讓當地民眾更加不滿，逼得當地水務單位的首長出面宣示「會遏止所有的怠政行為」。

綜合外媒報導，甘肅省天水市的泰安縣，過去由於山多河少，所以水資源的供給一直都是當地最為重要的公共議題，而泰安縣政府自2013年起，便將水資源問題成為列為首要的改善目標；當時每家每戶都要向政府繳納人民幣1200元的水錶安裝費，自來水工程在2015年竣工後，一度成功通水，但不久後便因當局管理不善，沒有對設施做完善的保養與維護，結果之後供水變成間歇性，後來甚至就沒有自來水了。

當時民眾頻頻向政府反映，但有的回覆只說「盡快解決」、有的回覆是推說「水卡沒有儲值」，但大多數投訴的人都沒有收到政府的回應；結果問題非但沒有解決，當地政府還不斷向外界邀功，稱自來水工程惠及了當地5萬多名人口。

結果這樣詭異的情況持續了3年，直到2018年8月22日，中國國務院的督察人員進駐甘肅省視察時，當地民眾馬上趁機向督察人員反映供水的現況，督察人員到達泰安縣視察後指示當局盡快修復，結果當局的水務單位僅僅花了30個小時就「迅速」解決了當地民眾困擾3年的問題；雖然供水問題是解決了，但當地民眾對當局這「反差」的效率非常傻眼，不滿情緒迅速沸騰，最後逼得天水市水務單位首長出面表示，將會全面落實相關方案，以杜絕所有類似的怠政行為。