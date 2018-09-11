川普夫婦前往賓州 紀念911事件17周年

2018-09-11 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日將前往賓州，向17年前死於911恐怖攻擊事件的罹難者們表達敬意。

綜合媒體報導，川普與總統夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將會一同參加在尚克斯維爾（Shanksville）舉辦的911紀念典禮。紀念典禮舉辦在93號班機國家紀念公園（Flight 93 National Memorial）內新成立的聲音之塔（Tower of Voices）。聲音之塔是一座約30公尺高的紀念碑，上頭有40個風鈴，象徵著因班機失事而罹難的40名乘客及機組成員。

九一一恐攻事件，發生於2001年9月11日，恐怖組織開打（Al-Qaeda）的19名恐怖份子劫持4架客機，迫使有3架客機撞向紐約世界貿易中心雙塔、五角大樓，導致飛機內以及建築物內有多人喪身於此次劫難之中。

恐怖份子原也要挾持第4輛客機──聯合航空93號──衝撞華盛頓特區，然而，經由上頭40名乘客以及機組成員的努力，迫使得恐怖份子只能自殺式地撞向賓州的尚克斯維爾小村。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，川普將會強調「記得可怕的那一天…當然要尊敬不只在當天捐軀且在過程中冒生命危險提供幫助的那些人。」