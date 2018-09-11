北海道雪上加霜！地震重災區厚真町 氣溫驟降至6度以下

2018-09-11 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道6日發生規模6.7強震，震央附近的厚真町發生嚴重走山和土石流，造成超過30人死亡，仍有數千人無家可歸，加上今（11）日氣溫又突然驟降，不到攝氏6度，寒冷天氣對災情無疑是雪上加霜。

《共同社》和《朝日新聞》報導，據北海道政府指出，這次地震災情最嚴重的厚真町，週二清晨氣溫降至攝氏5.4度，當局擔憂寒冷天氣可能對當地居民健康造成影響，而目前仍有約2000人被迫在避難所生活，大約6000戶停水。

與家人住在厚真町政府附近的疏散中心的43歲女性Naomi Konaya說，「昨晚我穿了一件羊毛衣又蓋了一條毯子，但還是太冷了，冷到我睡不著」。她說，她的姪女發燒了，「可能是因為氣溫突然變化」。

另外，北海道廠區規模最大的苫東厚真火力發電廠，因靠近震央，導致發電用鍋爐及渦輪出現損傷，3座發電機都處於停止狀態。日本經濟產業大臣世耕弘成今天上午說，預估發電廠將在11月之後全面恢復運轉。

當局要求，到9月14日前要節電2成。電力供需不穩定將成災後重建阻力，民眾生活及企業活動恐都會受到影響。

北海道地震造成41人死亡、683人受傷，厚真町就有36死，其中80％死於窒息，另20％死亡創傷，大部分受害者是老人，6日清晨地震時，他們被突然其來的土石流淹沒活埋。