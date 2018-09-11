受不了中國人亂丟垃圾 美民眾怒貼「支那人滾回支那」

2018-09-11 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州1間豪華住宅驚爆排擠中國人事件，1位當地中國民眾拍攝影片說明因許多中國籍人士不守規矩，將垃圾棄置在住宅內公共空間，被其他住戶製作「支那人滾回支那」的標語洩憤。

由中國民眾拍攝的影片最早於本月5日上傳於推特，而後被轉傳到影音平台YouTube與其他論壇，1位中國民眾身在美國南加州阿罕布拉市（Alhambra）的「88」高級公寓，他在片中站在公寓走道介紹，「這裡住了大量的中國人，富二代、退休的幹部」。

接著他進入專供住戶傾倒垃圾的公共空間，當中能見牆壁上有道機門，住戶們可打開機門將廢棄物投入，以維持環境整潔，不料中國住戶卻將垃圾囤積在室內空間，導致廚餘類垃圾流出腐敗汁液、臭氣沖天，甚至連超市的購物手推車都被中國民眾藏在此處。

中國民眾在影片中說道，「他們的所作所為激怒了鄰居，鄰居直接把這個（抗議標語）貼上來了」，從中能見牆上貼著中英對照抗議標語，中文為「支那人滾回支那」，英文為「Locusts back to China」，中國民眾指著「「Locusts」解釋「是蝗蟲的意思，我就不念了，因為沒法念」。

事件曝光後引發中國民眾不滿，認為此事涉及歧視，也有人懷疑此影片為香港民眾所為，甚至不排除是拍攝影片的男子自導自演，有中國網友指出，「88」高級公寓租金高昂，單人套房每月租金為2500美元（約台幣7萬7084元）起跳，若承租車位則須另付75美元（約台幣2312元）。

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