「能幹、會生、刷爆卡」英72歲富豪開年薪200萬徵老婆

72歲富豪史萊德（見圖）近日上英國電視台「徵婚」，開出年薪約200萬新台幣，還額外提供「刷爆卡」的福利，只希望能討到能幹、願意生小孩的老婆。（圖擷取自Sir Benjamin Slade Facebook）

2018-09-11 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕有貴族血統的英國72歲富豪史萊德（Sir Benjamin Slade）近日上英國電視台「徵婚」，不只開出1年約200萬新台幣的「高薪」，還額外提供「刷爆卡」的福利，只希望能討到1位能幹、願意生小孩的老婆。

綜合媒體報導，史萊德近日在英國獨立電視台（ITV）的節目中徵婚，開出了身高低於5呎6吋（約168公分）、年齡介於30至40多歲、願意生孩子組建家庭，並且擁有直升機駕照、槍枝執照等條件，史萊德補充，如果有經營能力會更加分，未來有機會可以接管他的企業。

其實史萊德1年前就已開出徵婚條件，當時他表示，願意給妻子每年5萬歐元（約新台幣200萬元）的「薪水」，但1年過去還是沒有招募到適任者，因此他決定增加「福利」，加碼給予妻子浪漫的莊園婚禮與派對，還有去充滿異國情調的國家旅遊，並且可以刷他的卡「刷到爆」。

儘管史萊德開出的徵婚條件引起不少議論與批評，有人認為史萊德「只是想花錢買1位35歲的妻子兼繼承人，還要會開車、駕駛直升機、會射擊」。史萊德也表示，他認為討老婆是項交易，假如能幸運找到女性CEO當妻子，「那真的是一石二鳥」，外界的非議並不影響他徵婚的決心。